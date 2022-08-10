Окупанти завдали авіаударів на Запорізькому та Новопавлівському напрямках

Російські війська 10 серпня влаштували низку артилерійських обстрілів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а також завдали авіаударів.
Окрім того, на цих напрямках діяли російські розвідувальні безпілотники.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Так, загарбники влаштували обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського.
Авіаційних ударів ворожі війська завдали в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка.
Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків.
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