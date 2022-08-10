Окупанти завдали авіаударів на Запорізькому та Новопавлівському напрямках

Російські війська 10 серпня влаштували низку артилерійських обстрілів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а також завдали авіаударів.

Окрім того, на цих напрямках діяли російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, загарбники влаштували обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського.

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Авіаційних ударів ворожі війська завдали в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка.

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків.

Запоріжжя, Харків та Херсон під ворожим російським вогнем

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