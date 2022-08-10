Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали авіаударів на Запорізькому та Новопавлівському напрямках

Дата публікації
Перегляди
841
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали авіаударів на Запорізькому та Новопавлівському напрямках

Фото: Getty Images

Російські війська 10 серпня влаштували низку артилерійських обстрілів на Новопавлівському та Запорізькому напрямках, а також завдали авіаударів.

Окрім того, на цих напрямках діяли російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, загарбники влаштували обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського. 

Авіаційних ударів ворожі війська завдали в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка.  

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських військ у напрямках Авдіївки та Пісків.

Запоріжжя, Харків та Херсон під ворожим російським вогнем

Запоріжжя, Харків та Херсон під ворожим російським вогнем

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
841
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація