Окупанти завдали авіаударів вертольотами: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

Окупанти завдали авіаударів вертольотами: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів українських позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 червня.

На Слов’янському напрямку росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів, щоб наступати у напрямку Слов’янська. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку безпілотниками "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники проводять цілодобову повітряну розвідку безпілотниками “Орлан-10”. Росіяни ведуть штурмові дії, щоб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку збільшилася інтенсивність артилерійських обстрілів наших позицій.

Раніше повідомлялося, що росіяни хаотично обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти через неможливість просуватися вперед.

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