Окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті: під завалами можуть бути люди (відео)

Цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.
У ніч проти 20 вересня окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті, під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту — влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове — одна людина поранена", - зазначив він.
Кириленко також наголосив, що гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок — центральну. За попередньою інформацією, без жертв. О пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади.
"На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтесь! Врятуйте життя собі та близьким!", - закликав очільник області.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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