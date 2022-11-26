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Окупанти завдали авіаудару по Часовому Яру: є поранені та жахливі руйнування (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3773
Час на прочитання
1 хв
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Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©
Фото: Telegram-канал Павла Кириленка / ©

Влада закликала жителів регіону до евакуації.

Російські війська завдали авіаудару по Часовому Яру на Донеччині 26 листопада, внаслідок чого було поранено трьох людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад", – йдеться в заяві.

Кириленко зазначив, що не минає жодного дня, щоб окупанти не завдали ударів по цивільних на Донеччині. "Прилетіти" може будь-куди і будь-коли. 

"Залишатися в області – небезпечно! Евакуюйтесь!" – закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, попереднього разу Часів Яр був під ворожим обстрілом 22 листопада. Тоді поранень зазнали двоє людей.

Додамо, що російські війська 25 листопада завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок якого було поранено 71-річного чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
3773
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