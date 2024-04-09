Окупанти завдали авіаудару по Донеччину: є жертва, під завалами можуть бути люди – фото

Окупаційні війська Росії вдень 9 квітня здійснили удар авіабомбою по Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, троє – поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Костянтинівка зазнала авіаудару – наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини – триває пошукова операція", - розповів він.

Наслідки удару авіабомбою по Донеччині / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки удару авіабомбою по Донеччині / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Філашкін додав, що всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.

Ще одна людина зазнала поранень в Соколі Очеретинської громади — її доставили до лікарні.

Нагадаємо, на Полтавщині зросла кількість постраждалих після удару РФ.

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