Окупанти завдали авіаудару по Донеччину: є жертва, під завалами можуть бути люди – фото

Окупанти знову атакували Донецьку область.
Окупаційні війська Росії вдень 9 квітня здійснили удар авіабомбою по Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, троє – поранені.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
"Костянтинівка зазнала авіаудару – наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини – триває пошукова операція", - розповів він.
Філашкін додав, що всього бомбою пошкоджено 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.
Ще одна людина зазнала поранень в Соколі Очеретинської громади — її доставили до лікарні.
Нагадаємо, на Полтавщині зросла кількість постраждалих після удару РФ.
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