Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Херсонщині: є постраждалі (фото)

Постраждали водій "швидкої" та фельдшер.
У четвер, 5 жовтня, після обіду Росія завдала пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Є пряме влучання по міській лікарні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок ракетної атаки вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.
"Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", - поінформував очільник області.
Інформація уточнюється.
Прокудін закликав жителів області пройти терміново в укриття, існує повторна загроза авіаудару.
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