Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Херсонщині: є постраждалі (фото)

У четвер, 5 жовтня, після обіду Росія завдала пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Є пряме влучання по міській лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ракетної атаки вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.

"Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", - поінформував очільник області.

Авіаудар по лікарні у Бериславі / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Авіаудар по лікарні у Бериславі / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інформація уточнюється.

Прокудін закликав жителів області пройти терміново в укриття, існує повторна загроза авіаудару.

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