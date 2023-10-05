Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Херсонщині: є постраждалі (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Херсонщині: є постраждалі (фото)

Авіаудар по лікарні у Бериславі / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Постраждали водій "швидкої" та фельдшер.

У четвер, 5 жовтня, після обіду Росія завдала пʼять авіаударів в районі міста Берислав Херсонської області. Є пряме влучання по міській лікарні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок ракетної атаки вщент знищено четвертий поверх лікарні, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.

"Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", - поінформував очільник області.

Авіаудар по лікарні у Бериславі / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Авіаудар по лікарні у Бериславі / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Авіаудар по лікарні у Бериславі / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Авіаудар по лікарні у Бериславі / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інформація уточнюється.

Прокудін закликав жителів області пройти терміново в укриття, існує повторна загроза авіаудару.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація