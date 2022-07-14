Окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний: у Генштабі назвали їхню мету

Російські війська 14 липня завдали авіаційного удару по острову Зміїний, щоб знищити залишки своєї техніки.

Окупанти не полишають своїх спроб встановити бодай якийсь контроль над територією України.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

"Ворог якийсь завзятий, він не залишає своїх спроб щось встановити, якийсь контроль над нашою територією. О14-й годині мені доповіли, що противник сьогодні завдав авіаційного удару по острову Зміїний. Вони борються із залишками своєї техніки", – пояснив Громов.

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Водночас він запевнив, що українські війська контролюють територію острова Зміїний, а згодом контролюватимуть і всю акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, російські війська також 13 липня парою винищувачів Су-27 намагалися здійснити бомбардування острова Зміїний. Проте тоді бомби впали в море біля острова.

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