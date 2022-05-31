Окупанти завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою: що робити

Окупанти завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою: що робити

Російські війська 31 травня завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою на хімічному заводі. Жителів Луганської області закликали не залишати укриттів.

Влада Луганської області закликала місцевих жителів підготувати захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Мережі.

"Авіаудар по Сєвєродонецьку. Рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Терміново! Мешканці області! Не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином", – йдеться у повідомленні.

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"Слідкуємо за напрямом вітру! Людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку – інформацію повідомлено на місцях оперативними службами", – додав голова області.

Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна:

при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти чинять подразнювальну дію на дихальні шляхи.

При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів.

з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Перша допомога:

При потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хв. При потраплянні на шкіру ­– уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 травня, окупанти намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Загарбники готуються до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

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