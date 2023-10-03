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Окупанти завдали бомбового удару по острову Зміїний

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти завдали бомбового удару по острову Зміїний

Острів Зміїний

Російська авіація активна в Чорному морі.

Російська армія завдала бомбового удару по острову Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Продовжуючи активність тактичної авіації в Чорному морі, окупанти застосували дві керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості вісім кораблів, з яких сім перебувають у Чорному морі та один – в Азовському. За даними військових, кораблі загарбників маневрують вздовж узбережжя РФ і тимчасово окупованої Автономної республіки Крим. Ракетоносії поки заведені до пунктів базування.

Як повідомлялося, РФ посилила повітряне патрулювання в Чорному морі через атаки по Севастополю. Ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які спроєктовані в 1950-х роках і вилітають з баз в окупованому Криму.

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Дата публікації
Перегляди
1833
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