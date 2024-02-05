Окупанти завдали чергового удару по Сумщині: є загиблі та поранені (фото)

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину з РСЗВ. Під вогнем було місто Ворожба. Там зафіксували вісім вибухів.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, під час російського обстрілу міста Ворожба загинув 40-річний чоловік. Травми отримала його мати та ще одна людина.

“За попередньою інформацієюЮ пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок. На місці працюють відповідні служби, постраждалим надається вся необхідна допомога. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Ворог обов'язково відповість за кожен свій злочин. Просимо жителів прикордонних громад не наражати себе на небезпеку і скористатися пропозиціями щодо евакуації до безпечніших громад і регіонів”, – розповіли в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що російські ДРГ намагаються постійно прорвати держкордон України у прикордонні Сумської, Чернігівської та в Богодухівському районі Харківської областей.

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