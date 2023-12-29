Окупанти завдали нового ракетного удару по Україні: у яких регіонах прогриміли вибухи

Російська Федерація знову влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети по мирних містах. Перші повідомлення про те, що ЗС РФ здійснила запуски повітряних цілей з'явилися ще о 6:34. В областях, де було оголошено повітряну тривогу, фіксувалася ракетна небезпека.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" — попередили українців у Повітряних силах. О 6:48 російські крилаті ракети вже перетнули кордон з Україною за двома напрямками і летіли атакувати мирні міста.

"Ворог завдав масованого удару сьогодні різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть, "Калібрів" не було, а так ми бачили і "Кинджали", і балістику, і С-300, і крилаті ракети. Далі бачимо застосування "Шахедів", летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попердньою інформацією - ракети Х-101, Х-555 традиційно", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Де лунали вибухи

У Києві вранці 29 грудня пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях!" - зазначив Кличко.

У Святошинському районі столиці попередньо впали уламки, повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

"З'ясовується інформація щодо можливих руйнувань. Перебувайте в укриттях", - зазначив Попко.

Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська".

Львів

Львів атакували понад десять дронів Shahed. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети.

На місце прямують всі профільні служби.

За останніми даними, загинула людина.

Наслідки ракетного удару по Львову / Фото: facebook/Андрій Садовий

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що відомо щонайменше про 12 "прильотів". Попередньо, місто обстрілювали ракетами С-300 та Х-22. Є проблеми з подачою електрики для транспорту. Окупанти пошкодили лікарню в Київському районі, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За останніми даними, загинула людина через ворожу атаку.

Сумщина

Російські окупанти також вранці завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині. Три людини постраждали, пошкоджені багатоповерхівка й авто.

Одеса

У ніч проти 29 грудня росіяни запустили дрони на Одесу. Там уламки збитого безпілотника пошкодили багатоповерхівку, після чого спалахнула пожежа.

Хмельниччина

На Хмельниччині під час масштабної повітрянної тривоги у п'ятницю, 29 грудня, пролунали вибухи.

Дніпро

У Дніпрі є загиблі й постраждалі, написав мер міста Борис Філатов. Влада офіційно поки що не інформує про наслідки, але місцеві пишуть, що у Дніпрі горить торговий центр, також під удар потрапив пологовий будинок.

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