Окупанти завдали подвійного удару по Дніпропетровщині: постраждав рятувальник – він у тяжкому стані

Окупаційні війська Росії 8 червня завдали подвійного удару безпілотниками по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки постраждав рятувальник, він у тяжкому стані.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно. 28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий", - йдеться у повідомленні.

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