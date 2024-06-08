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Окупанти завдали подвійного удару по Дніпропетровщині: постраждав рятувальник – він у тяжкому стані

Окупанти завдали подвійного удару по Дніпропетровщині: постраждав рятувальник – він у тяжкому стані

Удар РФ по Дніпропетровській області /Фото: Сергій Лисак

Росія два рази поспіль атакувала Покровську громаду.

Окупаційні війська Росії 8 червня завдали подвійного удару безпілотниками по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки постраждав рятувальник, він у тяжкому стані. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки, вдарив дроном повторно. 28-річний чоловік в лікарні. Стан – тяжкий", - йдеться у повідомленні.

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