Окупанти завдали потужного удару по Кураховому: є жертви та поранені (відео)

Російські війська завдали сильного удару по Кураховому на Донеччині 7 грудня, внаслідок чого загинули шестеро мирних людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", – йдеться в заяві.

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Голова області уточнив, що загарбники завдали удару по середмістю Курахового.

Під ворожим вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

"Черговий злочин росіян на нашій землі – фіксуємо його й долаємо наслідки. Окупанти за все триматимуть відповідь", – наголосив Кириленко.

Зауважимо, що одні з найзапекліших боїв в Україні на сьогодні точаться в Донецькій області. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, там російські війська вперлися в Бахмут-Авдіївку-Соледар-Піски і зосередили там основні зусилля. На решті ділянок вони не мають сил та бояться переходу ЗСУ в наступ.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 6 грудня українські війська на Донеччині відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

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