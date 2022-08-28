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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: зруйновано адмінбудівлю в центрі міста

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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: зруйновано адмінбудівлю в центрі міста

Фото: Associated Press

Офіційної інформації про жертв внаслідок ще однієї російської атаки на Харків наразі немає.

У неділю, 28 серпня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив голова міста Ігор Терехов.

"Два ракетних удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована", - написав він.

Мер Харкова уточнив, що інформації про жертв обстрілу на цей час поки немає.

Нагадаємо, окупанти продовжують ракетні та артилерійські обстріли Харкова та області.

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