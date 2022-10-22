Окупанти завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області: є потерпілі

В Україні кілька годин триває масштабна повітряна тривога.

У суботу, 22 жовтня, російська армія завдала два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомив голова області Максим Марченко.

"Вранці ворог наніс два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області внаслідок чого у декількох населених пунктах Одеського району немає світла", - заявив керівник ОВА.

За його словами, наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Енергетики будуть намагатися у найкоротші терміни відновити роботу електромереж, наголосив Марченко.

Своєю чергою, в Одеській райдержадміністрації повідомиили, що в результаті влучання двох крилатих ракет постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Російська армія також атакувала Рівненську область. Голова ОВА Віталій Коваль повідомив про влучання. Втім, без деталей.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.