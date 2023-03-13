Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: один загиблий, четверо поранених

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1965
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: один загиблий, четверо поранених

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Ракетного удару завдано в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в Україні. Окупанти гатили по багатоповерховим будинкам та житловим кварталам. Протягом дня, 12 березня, на Сумщині росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків. Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів. 

За обстріл цивільних військові мінусують ворогів вже тисячами: останні новини з фронтів

За обстріл цивільних військові мінусують ворогів вже тисячами: останні новини з фронтів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1965
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація