Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: один загиблий, четверо поранених

Ракетного удару завдано в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.
На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені", - уточнив Єрмак.
Нагадаємо, армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в Україні. Окупанти гатили по багатоповерховим будинкам та житловим кварталам. Протягом дня, 12 березня, на Сумщині росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків. Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів.
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