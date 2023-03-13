Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині: один загиблий, четверо поранених

На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Завдано ракетного удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені", - уточнив Єрмак.

Нагадаємо, армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в Україні. Окупанти гатили по багатоповерховим будинкам та житловим кварталам. Протягом дня, 12 березня, на Сумщині росіяни здійснили обстріли територій Білопільської громади. Було зафіксовано 18 прильотів з мінометів. На щастя, без наслідків. Зранку росіяни били з мінометів по Шалигинській громаді − 16 прильотів.

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