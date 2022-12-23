Окупанти завдали ракетного удару на Запоріжжі: "Ворог вирішив поховати двох хлопчаків"

Ворожа ракета проламала стіну у будинку, де перебували діти.
Російські окупанти завдали 22 грудня ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали хлопці віком 3 та 15 років.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворожа ракета влучила в будинок, де саме перебували діти.
"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!" – йдеться в заяві Старуха.
Нагадаємо, цього ж дня російські загарбники знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ на Харківщині. Тампостраждали мирні люди, зокрема працівники лікарні.
Пообіді війська РФ завдали ракетних ударів по Краматорську на Донеччині.
Окрім того, з РСЗВ ворог обстріляв Часів Яр на Донеччині. Там загинула одна людина, ще двоє – зазнали поранень.
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