Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: постраждали жінка та дві дитини (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: постраждали жінка та дві дитини (фото)

Російські окупанти завдали по Дніпропетровській області ракетного удару. Внаслідок чого в селі Мар’янське поранено жінку та її двох неповнолітніх дітей.

Правоохоронці через дії РФ в області відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти завдали удару 2 червня по Криворізькому району. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років. Значних руйнувань отримало й приватне домоволодіння. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач.

“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що окупантів накрили з артилерії українці під час знімання пропагандистського відео.

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