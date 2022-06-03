Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: постраждали жінка та дві дитини (фото)

Російські окупанти завдали по Дніпропетровській області ракетного удару. Внаслідок чого в селі Мар’янське поранено жінку та її двох неповнолітніх дітей.
Правоохоронці через дії РФ в області відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, окупанти завдали удару 2 червня по Криворізькому району. Поранено жінку та її двох дітей 10 та 7 років. Значних руйнувань отримало й приватне домоволодіння. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач.
“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що окупантів накрили з артилерії українці під час знімання пропагандистського відео.
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