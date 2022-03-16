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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: яка ситуація в області

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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: яка ситуація в області

Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. 

Ніч на середу, 16 березня, на Дніпропетровщині минула тривожно. Російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Нікополя.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Обійшлося без постраждалих. Ситуація в області напружена, але стабільна та контрольована. 

Ворожих військ на території Дніпропетровської області немає, підкреслив він.

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