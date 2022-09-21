Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Дата публікації
Перегляди
814
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти ввечері 21 вересня завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені.

Російські загарбники ввечері обстріляли Нікопольській район на Дніпропетровщині. Під вогнем були Червоногригорівська та Марганецька громади. 

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовуються”, - зазначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що вибух стався у морі біля берегів Севастополя.

Читайте також:

Як пов’язані свято Богородиці та слов’янське слово Рожаниці. Уроки історії від Олександра Алфьорова

Як пов’язані свято Богородиці та слов’янське слово Рожаниці. Уроки історії від Олександра Алфьорова

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
814
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація