Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Окупанти ввечері 21 вересня завдали ракетного удару по Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені.

Російські загарбники ввечері обстріляли Нікопольській район на Дніпропетровщині. Під вогнем були Червоногригорівська та Марганецька громади.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовуються”, - зазначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що вибух стався у морі біля берегів Севастополя.

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