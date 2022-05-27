Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: у теробороні області назвали кількість жертв

Окупанти 27 травня завдали ракетного удару по Дніпру, у результаті чого багато людей загинули й постраждали.
Внаслідок удару по Дніпру загинули щонайменше 10 людей, поранення отримали ще 35 осіб.
Про це розповів бізнесмен Геннадій Корбан, який очолює територіальну оборону Дніпропетровської області.
"Сталася трагедія. Дійсно був "прильот" ракети, "Іскандера" сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль. Близько 10 людей загинули. Близько 30-35 осіб поранено", - сказав Корбан.
За його словами, на місці влучання ракети наразі працюють рятувальники, поліція та співробітники військової комендатури. На місце виїхав також очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нагадаємо, вранці 27 травня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти вдарили трьома ракетами по Дніпру. За його даними, завдано серйозних руйнувань. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.
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