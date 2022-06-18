Окупанти завдали ракетного удару по газопереробному підприємству в Харківській області

Російські війська 18 червня обстріляли ракетами газопереробне підприємство в Ізюмському районі Харківської області.
Внаслідок ударів окупантів спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу. Детальну інформацію повідомимо згодом", – йдеться в дописі голови області.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 18 червня на Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.
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