Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: що відомо про влучання

Вдень 30 січня у Харківській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи - армія РФ атакувала регіон.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину (12:44) без постраждалих", - наголосив очільник ОВА.

Тим часом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у самому обласному центрі влучань не зафіксовано.

"Приліт" був у близькому передмісті Харкова. У Харків не прилітало", - наголосив він.

Місцева влада наголосила, що наразі деталі атаки встановлюються. Тим часом бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" поінформував, що росіяни вдарили ракетами С-300. Обстріл був з території південної частини Бєлгородської області.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у передмісті Харкова пролунав вибух. Зокрема, ПС попереджали про загрозу балістики для Харківщини.

Читайте також: