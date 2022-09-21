Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову і обстріляли населені пункти на кордоні з РФ: є загиблі

Дата публікації
Перегляди
755
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ракетного удару по Харкову і обстріляли населені пункти на кордоні з РФ: є загиблі

Фото: Associated Press

Окупанти обстрлюють Харківщину і обласний центр.

Близько 2:00 ночі російські війська ракетами атакували Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дві житлові багатоверхівки. Одна людина отримала поранення. Десять людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах, але їх вдалося врятувати. Крім того, від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У вівторок, 20 вересня, близько 18:00 росіяни завдали двох ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району. Обйшлося без жертв та постраждалих.

В ОВА повідомляють, що протягом минулої доби загарбники масовано обстрілювали населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з РФ та лінією зіткнення. Найбільш постраждало села Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло двоє людей, а серед десяти поранених - четверо дітей. Один 10-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі ще двоє поранених, серед яких 16-річна дитина. У Чугуївському районі - двоє поранених.

Нагадаємо, розпочалася 210 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині та помотлошили ворожі підрозділи на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Путін панікує: чому росіяни поспішають провести референдуми на окупованих територіях

Путін панікує: чому росіяни поспішають провести референдуми на окупованих територіях

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
755
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація