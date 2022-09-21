Окупанти завдали ракетного удару по Харкову і обстріляли населені пункти на кордоні з РФ: є загиблі

Близько 2:00 ночі російські війська ракетами атакували Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дві житлові багатоверхівки. Одна людина отримала поранення. Десять людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах, але їх вдалося врятувати. Крім того, від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

У вівторок, 20 вересня, близько 18:00 росіяни завдали двох ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району. Обйшлося без жертв та постраждалих.

В ОВА повідомляють, що протягом минулої доби загарбники масовано обстрілювали населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з РФ та лінією зіткнення. Найбільш постраждало села Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло двоє людей, а серед десяти поранених - четверо дітей. Один 10-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі ще двоє поранених, серед яких 16-річна дитина. У Чугуївському районі - двоє поранених.

Нагадаємо, розпочалася 210 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині та помотлошили ворожі підрозділи на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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