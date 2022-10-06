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Окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області

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Окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області

Фото: Associated Press

Російські окупанти отакували Хмельницьку область.

Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги армія агресорки Росії обстріляла ракетами територію Хмельниччини.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих нема. Голова області пообіцяв розповісти деталі згодом.

До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 05:40. Вона тривала майже пів години - до 06:09.

Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Будинки в центральній частині міста зазнали значних руйнувань, є постраждалі, людей рятувальники дістають з-під завалів. За попередньою інформацією, ворог завдав 7 ракетних ударів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
6574
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