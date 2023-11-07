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Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі на Запоріжжі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі на Запоріжжі

Ракетний удар / Фото: Вікіпедія

Яку саме росіяни запустили ракету, наразі невідомо.

Російські окупанти ввечері 7 листопада завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, військові РФ завдали удару о 17:30. Вгатили по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської територіальної громади Запорізького району.

“Тип ракет наразі уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило”, - зазначив Юрій Малашко.

Нагадаємо, що у Запоріжжі агент РФ встановив на вулицях приховані камери для стеження за колонами ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
356
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