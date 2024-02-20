Окупанти завдали ракетного удару по Кіровоградській області

Російські війська завдали ракетного удару по Кропивницькому районі Кіровоградської області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Протягом бойової доби ворог завдав ракетного удару із застосуванням балістичної ракети невстановленого типу в Кропивницькому районі на Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформації про руйнування немає.

Нагадаємо, вночі проти 20 лютого окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами. Силами ППО було знищено усі 23 ударні БпЛА.

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