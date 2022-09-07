Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: поцілили у психіатричну лікарню

Російські окупанти обстріляли Краматорськ - під ворожий ракетний удар потрапила психіатрична лікарня.

Про це 7 вересня повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він також опублікував фото наслідків ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську та наголосив, що заклад має серйозні руйнування. Жертв, на щастя, немає.

Варто зазначити, що окрім Краматорська, окупанти обстріляли також і Слов'янськ, де влучили у будинок, під завалами якого можуть бути люди. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, у Слов'янську близько четвертої ранку росіяни також обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Рятувальники гасять пожежу в пошкодженому будинку.

У Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор — зруйнували літню кухню. Також ніч минула неспокійно в кількох громадах Бахмутського району. У Соледарській громаді зруйновано фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці, гучно було в Одрадівці Світлодарської громади. Крім того, вночі росіяни обстріляли Іванівку у Гродівській ТГ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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