Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині

Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Красноград на Харківщині.

Крім того, зараз росіяни обстрілюють селище Золочів у Харківській області.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністарцію.

"Російські війська обстрілюють з артилерії селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не покидати сховищ протягом усього дня", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, у Краснограді загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, прикордонники взяли під контроль Харків, але росіяни не відмовляються від планів узяти місто, тому напередодні свят тут активізувались інформатори та диверсанти.

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