Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Красноград на Харківщині.
Крім того, зараз росіяни обстрілюють селище Золочів у Харківській області.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністарцію.
"Російські війська обстрілюють з артилерії селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не покидати сховищ протягом усього дня", — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, у Краснограді загиблих та поранених немає.
Нагадаємо, прикордонники взяли під контроль Харків, але росіяни не відмовляються від планів узяти місто, тому напередодні свят тут активізувались інформатори та диверсанти.
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