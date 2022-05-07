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Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині

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Окупанти завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині

Getty Images

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Красноград на Харківщині.

Крім того, зараз росіяни обстрілюють селище Золочів у Харківській області.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Харківську обласну військову адміністарцію.

"Російські війська обстрілюють з артилерії селище Золочів. Місцеві посадовці закликають жителів громади терміново знайти укриття і без нагальної потреби не покидати сховищ протягом усього дня", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, у Краснограді загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, прикордонники взяли під контроль Харків, але росіяни не відмовляються від планів узяти місто, тому напередодні свят тут активізувались інформатори та диверсанти.

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