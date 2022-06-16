Окупанти завдали ракетного удару по Лисичанську: є загиблі та поранені

Окупанти завдали ракетного удару по Лисичанську: є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених. Розбираємо завали", - написав він.

Раніше Гайдай зазначав, що окупанти навмисно знищують в Сєвєродонецьку Луганської області багатоповерхівки, утім українські захисники тримають міцну оборону та борються за кожен будинок.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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