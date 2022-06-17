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Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: загинула одна людина, є поранені та руйнування

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Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву: загинула одна людина, є поранені та руйнування

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Російські окупанти зранку 17 червня завдали ракетного дару по Миколаєву.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні зранку російські окупанти знову вдарили ракетами по Миколаєву. Постраждали житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики та комунальники. Детальніше про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом", - написав він.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару загинула людина, ще шість отримали поранення, зокрема і дитина.

"Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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