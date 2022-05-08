Окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Сумщини

Ввечері 8 травня Росія обстріляла ракетами територію Сумської області. Зокрема, ворожа ракета прилетіла на території Шосткинського району.

Ракетний обстріл російськими військами стався під час оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Також читайте На Донбасі окупанти намагаються захопити Рубіжне та ділянку траси Попасна – Бахмут

"Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!", - написав очільник області.

Чи є постраждалі - невідомо. Наразі більше подробиць про "приліт" немає.

Станом на 19:20 у Сумській області скасували сигнал повітряної тривоги. Можете виходити із укриттів.

Раніше в РНБО закликали українців бути особливо уважними до сповіщень тривоги від 7 до 9 травня включно, оскільки існує підвищений ризик обстрілів України російськими окупантами. У ці дні у більшості регіонах подовжили тривалість комендантської години, а в деяких - скасували масові заходи заради безпеки людей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.