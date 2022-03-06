Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Окупанти завдали ракетного удару по Овручу: зруйновано 15 приватних житлових будинків

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ракетного удару по Овручу: зруйновано 15 приватних житлових будинків

ДСНС

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Окупанти завдали ракетного удару по місту Овручу у Житомирській області.

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Наступна публікація