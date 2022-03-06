Окупанти завдали ракетного удару по Овручу: зруйновано 15 приватних житлових будинків

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Окупанти завдали ракетного удару по місту Овручу у Житомирській області.

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.