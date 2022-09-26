Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському у Харківській області: є руйнування

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський у Харківській області.
Влучили у об'єкт цивільної інфраструктури та приватні будинки.
Про це 26 вересня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Окрім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано два приватних будинки", - зазначив він.
Інформація про поранених уточнюється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 215-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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