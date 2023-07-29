Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: перші подробиці

Увечері в суботу, 29 липня, у місті Суми ракетним ударом російських окупантів було пошкоджено будівлю навчальному закладу.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Російські терористи завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. На місці прильоту працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про руйнування і постраждалих уточнюють.

У Сумській ОВА закликали місцевих мешканців не публікувати фото та відео місця влучання та робіт щодо ліквідації наслідків. Також громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня.

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