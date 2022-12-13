Окупанти завдали ракетного удару з С-300 по Куп'янську, поранено фельдшера: подробиці від ОВА

Минулої доби ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони. Вночі РФ завдала ракетного удару по Куп'янську.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, на Куп'янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.

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Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янськ. "Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м.кв. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без потерпілих", - написав очільник ОВА.

Згодом Синєгубов уточнив, що 13 грудня після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля "швидкої", яка їхала на виклик у Куп'янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло.

Він також додав, що у регіоні продовжується процес розмінування.

Нагадаємо, на початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківському напрямку. В результаті чого майже вся Харківська область була звільнена від російських окупантів, зокрема були деокуповані Ізюм та Куп'янськ, де після відступу військ РФ було виявлено масовані поховання українців.

Після звільнення Харківської області РФ продовжує обстрілювати регіон та вбивати мирне населення.

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