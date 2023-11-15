Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Запорізькому району: в ОВА назвали наслідки

Ворог влучив по цивільній інфраструктурі.
Російські війська вранці 15 листопада влаштували три ракетних удари по одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.
Про це очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Мережі.
Він уточнив, що окупанти завдали трьох ударів у період від 09:50 до 10:18 по цивільній інфраструктурі Запорізького району. Тип застосованих ворогом ракет наразі уточнюється.
Внаслідок ударів загинув чоловік, ще семеро людей отримали поранення (двоє з них – жінки). Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарські споруди, розташовані поруч з місцем атак.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 15 листопада вдарили по багатоповерхівці у м. Селидове на Донеччині. Ворог зруйнував цілий під’їзд чотириповерхового будинку: є жертва та поранені.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд у багатоповерхівці!
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