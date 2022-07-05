Окупанти завдали удару по центральному ринку Слов’янська: є загиблі, подробиці

Під російський обстріл потрапив ще один цивільний об’єкт - на цей раз центральний ринок Слав’янська.
Внаслідок чого щонайменше дві людини загинули, ще сім отримали поранення.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Росіяни знову цілеспрямовано б'ють по місцях скупчення цивільних. Це — чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності. Закликаю всіх: евакуюйтесь. Зараз найважливіше — зберегти життя”, — наголосив Павло Кириленко.
Відмітимо, що раніше окупанти завдали масованого удару по центру Слов'янська.
Нагадаємо, що суд заборонив діяльність комуністів та партію ексміністра часів Януковича.
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