Окупанти завдали удар по Чернігову: є влучання в житловий будинок

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Росіяни 15 березня атакували Чернігів. Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Брижинський.

"На місці вибуху зафіксовано пожежу", – йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі екстрені служби.

Влада закликала громадян перебувати у безпечних місцях.

До цього Брижинський повідомляв про вибух Шехеда в межах міста.

О 22:34 було повіомлено, що один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.

Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1180 солдатів.

Читайте також: