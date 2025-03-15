Окупанти завдали удар по Чернігову: є влучання в житловий будинок

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Росіяни 15 березня атакували Чернігів. Влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Брижинський.
"На місці вибуху зафіксовано пожежу", – йдеться в повідомленні.
На місці працюють усі екстрені служби.
Влада закликала громадян перебувати у безпечних місцях.
До цього Брижинський повідомляв про вибух Шехеда в межах міста.
О 22:34 було повіомлено, що один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.
Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти Україні 1180 солдатів.
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