Окупанти завдали удар по Харкову: приліт по району житлової забудови

Окупанти завдають ударів по Харкову. У місті ввечері 30 березня лунають вибухт.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Також Терехов повідомив про приліт по району житлової забудови.

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"У Харкові вибухи! Будьте обережні... Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія - держава терорист", – написав мер міста.

Терехов додав, що попередньо без постраждалих, на щастя. Тільки вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом".

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.

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