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Окупанти завдали удару по Харкову: зафіксовано "приліт" у будинок

Окупанти завдали удару по Харкову: зафіксовано "приліт" у будинок

Харків 31 жовтня / Фото: Facebook/ГУ ДСНС України у Харківській області

Зафіксовано "приліт" у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки.

У п'ятницю, 1 листопада, зафіксовано ворожий "приліт" у Харкові. Є пошкодження житлової інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки", – уточнив він.

Інформація щодо потерпілих зʼясовується.

Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету на Харків.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада у Харкові пролунав вибух після пуску КАБів в сторону міста ворожою авіацією.

Раніше повідомлялося, що загарбники завдають ударів по Харкову.

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