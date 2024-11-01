Окупанти завдали удару по Харкову: зафіксовано "приліт" у будинок

Зафіксовано "приліт" у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки.
У п'ятницю, 1 листопада, зафіксовано ворожий "приліт" у Харкові. Є пошкодження житлової інфраструктури.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджені також багатоповерхові будинки", – уточнив він.
Інформація щодо потерпілих зʼясовується.
Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету на Харків.
Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада у Харкові пролунав вибух після пуску КАБів в сторону міста ворожою авіацією.
Раніше повідомлялося, що загарбники завдають ударів по Харкову.
Читайте також: