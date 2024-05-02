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Окупанти завдали удару КАБами по Харківщині: постраждали шестеро дітей, нові подробиці

Окупанти завдали удару КАБами по Харківщині: постраждали шестеро дітей, нові подробиці

Будинок культури в Дергачах / Фото ілюстративне / Фото: facebook.com/MKIPUkraine

На місці працюють необхідні служби.

Російські окупанти завдали удару по місту Дергачі на Харківщині. Попередньо ворог бив КАБами.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Як стало відомо, внаслідок удару поранень зазнали шестеро дітей, які перебували у спортивному клубі.

“Четверо з них мають травми середньої тяжкості, двоє – отримали легкі ушкодження. Також травмований 75-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився. На місці працюють необхідні служби”, – розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що росіяни вдарили КАБами по Дергачах. Ворог атакував місто двома бомбами.

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