Окупанти завдали удару КАБами по Харківщині: постраждали шестеро дітей, нові подробиці

На місці працюють необхідні служби.
Російські окупанти завдали удару по місту Дергачі на Харківщині. Попередньо ворог бив КАБами.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Як стало відомо, внаслідок удару поранень зазнали шестеро дітей, які перебували у спортивному клубі.
“Четверо з них мають травми середньої тяжкості, двоє – отримали легкі ушкодження. Також травмований 75-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився. На місці працюють необхідні служби”, – розповіли в Нацполіції.
Нагадаємо, що росіяни вдарили КАБами по Дергачах. Ворог атакував місто двома бомбами.
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