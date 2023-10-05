Окупанти завдали удару по Білозерці: є загиблі та поранені (фото)

Сьогодні, 5 жовтня, російські окупанти завдали удару по Білозерці, що на Херсонщині. "Прилетіло" щонайменше чотири рази.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Удар відбувся о 9:45, внаслідок чого загинули двоє херсонців, які на момент ворожої атаки перебували у дворі будинку.

Загинули 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. Ще один 54-річний мешканець отримав поранення рук та ніг. Медичну допомогу потерпілому надали на місці.

Уламками ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, що російські військові збільшили свою активність на одному із напрямків фронту.