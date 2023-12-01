Окупанти завдали удару по Херсону: зруйновані будинки, є загиблий чоловік (фото)

Російські окупанти під час нічного обстрілу 1 грудня в одному з населених пунктів передмістя Херсона зруйнували житлові будинки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як стало відомо, під час обстрілу з боку російських окупантів було зруйновано житлові будинки. На місці працювали рятувальники, які під час розбору конструкцій виявили тіло загиблого чоловіка.

Нагадаємо, що росіяни продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини. За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

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