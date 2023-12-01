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Окупанти завдали удару по Херсону: зруйновані будинки, є загиблий чоловік (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти завдали удару по Херсону: зруйновані будинки, є загиблий чоловік (фото)

Фото: ДСНС України

Надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблого.

Російські окупанти під час нічного обстрілу 1 грудня в одному з населених пунктів передмістя Херсона зруйнували житлові будинки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як стало відомо, під час обстрілу з боку російських окупантів було зруйновано житлові будинки. На місці працювали рятувальники, які під час розбору конструкцій виявили тіло загиблого чоловіка.

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Нагадаємо, що росіяни продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини. За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

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Дата публікації
Перегляди
290
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