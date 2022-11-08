Окупанти завдали удару по Краматорську: поранений 8-річний хлопчик (фото)

Влада закликала цивільних виїхати з Донеччини.
Російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині ввечері 8 листопада, внаслідок якого поранення отримав восьмирічний хлопчик.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
Ворожі снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл. Постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки.
Голова області наголосив, що Краматорськ далеко не востаннє потрапляє під ворожий обстріл. Росіяни битимутьпо місту, поки "ми їх не виженемо геть з нашої землі".
"Цивільні повинні покинути область – особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся!" – закликав Кириленко.
Нагадаємо, саме Донеччину та загалом східний фронт к ЗСУ назвали епіцентром війни на сьогодні.
Зауважимо, що за попередню добу російські війська обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині, зокрема і Краматорськ. Внаслідок атак є загиблі та поранені.
Водночас російська армія зазнає величезних втрат Донбасі, тому до окупованого Донецька скеровано групу представників Слідкому РФ. Вони розслідуватимуть втрати 155-ї окремої бригади морської піхоти.
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