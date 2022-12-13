Окупанти завдали удару по Краматорську: влучили в інститут і промзону (відео)

Влада заявила, що кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на небезпеку.

Російські війська завдали удару про Краматорську на Донеччині 13 грудня, інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити", – йдеться в заяві голови області.

Він вкотре наголосив, що окупанти щодня атакують цивільних на Донеччині, тож у небезпеці перебуває кожен, хто досі залишається в області.

Нагадаємо, напередодні окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган" по по місту Гірник на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали восьмеро людей.

Того ж дня російські війська завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, пошкодивши школу. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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