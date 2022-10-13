Окупанти завдали удару по Криворіжжю: є руйнування (фото)

Російські окупанти 13 жовтня обстріляли Криворіжжя на Дніпропетровщині.
Росіяни завдали ракетного удару по Криворіжжю. Фіксуються руйнування.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Як стало відомо, росіяни обстріляли Криворіжжя із РСЗВ. Під вогнем була Апостолівська громада. Є пошкодження будівель.
“На щастя, люди не постраждали. В усіх інших районах області день минув без обстрілів. Радіаційний фон залишається в межах норми”, - наголосив Микола Лукашук.
Нагадаємо, що Україна має відповідати на терор з боку російських окупантів. Розміщення російської військової бази на території Білорусі - це теж елемент терору.
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