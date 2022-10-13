Окупанти завдали удару по Криворіжжю: є руйнування (фото)

Росіяни завдали ракетного удару по Криворіжжю. Фіксуються руйнування.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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Як стало відомо, росіяни обстріляли Криворіжжя із РСЗВ. Під вогнем була Апостолівська громада. Є пошкодження будівель.

“На щастя, люди не постраждали. В усіх інших районах області день минув без обстрілів. Радіаційний фон залишається в межах норми”, - наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, що Україна має відповідати на терор з боку російських окупантів. Розміщення російської військової бази на території Білорусі - це теж елемент терору.

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