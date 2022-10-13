Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали удару по Криворіжжю: є руйнування (фото)

Дата публікації
Перегляди
953
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали удару по Криворіжжю: є руйнування (фото)

Фото: соцмережі

Російські окупанти 13 жовтня обстріляли Криворіжжя на Дніпропетровщині.

Росіяни завдали ракетного удару по Криворіжжю. Фіксуються руйнування.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Як стало відомо, росіяни обстріляли Криворіжжя із РСЗВ. Під вогнем була Апостолівська громада. Є пошкодження будівель.

“На щастя, люди не постраждали. В усіх інших районах області день минув без обстрілів. Радіаційний фон залишається в межах норми”, - наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, що Україна має відповідати на терор з боку російських окупантів. Розміщення російської військової бази на території Білорусі - це теж елемент терору.

Читайте також:

Документи та аптечка – збираємо тривожний рюкзак для тварин

Документи та аптечка – збираємо тривожний рюкзак для тварин

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація