Окупанти завдали удару по Нікополю в День міста: є пошкодження інфраструктури (фото)

Росіяни били двома дронами-камікадзе.
Російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Удари завдали двома безпілотниками.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, окупанти завдали ударів по Нікополю в День міста.
“Пообіді поцілив туди двома дронами-камікадзе. Пошкодив інфраструктурний об'єкт, двоповерхову будівлю та приватний будинок. Головне, минулося без загиблих і постраждалих. Тримайся, незламний Нікополю. Російські нелюди заплатять за скоєне. А ми переможемо і все відбудуємо”, - наголосив Сергій Лисак.
Нагадаємо, що росіяни з "Градів" та важкої артилерії вдарили по магазину та підприємствах у Нікополі.
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