Окупанти завдали удару по психіатричній лікарні на Херсонщині

Росія вгатила по психіатричній лікарні на Херсонщині.
Російські загарбники 19 вересня, близько 4 ранку, завдали удару по обласній психіатричній лікарні у селі Степанівка на Херсонщині.
Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, через обстріл сталася пожежа на території, а також у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.
Внаслідок атаки по медичній установі цивільні не постраждали.
Нагадаємо, окупанти 19 вересня обстріляли Херсон з артилерії, влучивши по тролейбусу і вбивши сержанта поліції. Поранень зазнали двоє цивільних.
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