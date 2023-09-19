Окупанти завдали удару по психіатричній лікарні на Херсонщині

Росія вгатила по психіатричній лікарні на Херсонщині.

Російські загарбники 19 вересня, близько 4 ранку, завдали удару по обласній психіатричній лікарні у селі Степанівка на Херсонщині.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через обстріл сталася пожежа на території, а також у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

Внаслідок атаки по медичній установі цивільні не постраждали.

Нагадаємо, окупанти 19 вересня обстріляли Херсон з артилерії, влучивши по тролейбусу і вбивши сержанта поліції. Поранень зазнали двоє цивільних.

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