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Окупанти завдали удару по психіатричній лікарні на Херсонщині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти завдали удару по психіатричній лікарні на Херсонщині

Психлікарня на Херсонщині після удару окупантів / Фото: скриншот

Росія вгатила по психіатричній лікарні на Херсонщині.

Російські загарбники 19 вересня, близько 4 ранку, завдали удару по обласній психіатричній лікарні у селі Степанівка на Херсонщині.    

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За його словами, через обстріл сталася пожежа на території, а також у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. 

Внаслідок атаки по медичній установі цивільні не постраждали.

Нагадаємо, окупанти 19 вересня обстріляли Херсон з артилерії, влучивши по тролейбусу і вбивши сержанта поліції. Поранень зазнали двоє цивільних.

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Дата публікації
Перегляди
840
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