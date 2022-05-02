Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артобстріли житлових районів Миколаєва - Генштаб

На тимчасово зайнятих територіях російські загарбники штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи.
Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 травня.
"На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.
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