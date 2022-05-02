Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артобстріли житлових районів Миколаєва - Генштаб

На тимчасово зайнятих територіях російські загарбники штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи.

Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 травня.

"На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

Яке озброєння США готують до відправлення України за ленд-лізом

Читайте также: